Инициированный Дмитрием Белюковым субботник состоялся в Великих Луках

Субботник, организованный по инициативе депутата Великолукской городской Думы Дмитрия Белюкова, состоялся вчера в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото: Евгений Николаенков

Уборку проводили во дворах домов №26/13, №26 корпус 1 по улице Жукова и №13/28, №13 корпус 2 по улице Дворецкой.

В работах приняли участие активные жители, которым небезразличен порядок на своих территориях. Во дворах убрали сухостой, спиленные деревья, привели в порядок газоны.

 
«Такие совместные мероприятия помогают сделать дворы чище, уютнее и комфортнее для проживания», - отметили в администрации.

Ранее в Великих Луках определили даты проведения общегородских субботников: они пройдут 17 и 24 апреля, а также 15 и 22 мая. 

Белюков Дмитрий Анатольевич

Депутат Великолукской городской Думы, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК

