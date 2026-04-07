Японский ученый рассказал, может ли кофе снизить риск рака кишечника

Кофейная кислота в высоких концентрациях способна подавлять рост клеток колоректального рака, однако говорить о таком эффекте в организме человека пока преждевременно, рассказал преподаватель Высшей школы медицинских наук Медицинского университета префектуры Киото Мотоки Ватанабэ.

«В нашем исследовании с использованием экспериментальной системы на основе культивируемых клеток было показано, что относительно высокие концентрации кофейной кислоты могут подавлять рост клеток колоректального рака», — сказал эксперт.

Ватанабэ и его коллеги из Медицинского университета префектуры Киото и отделения клинической онкологии университетской больницы Университета Кансай обратили внимание на то, что вещество из кофе — хлорогеновая кислота — в организме превращается в кофейную кислоту. В экспериментах на клетках колоректального рака учеными было установлено, что она значительно замедляет их рост и мешает образованию новых «колоний». Также выяснилось, что кофейная кислота взаимодействует с белком RPS5, который связан с более тяжелым течением болезни при колоректальном раке, пишет РИА Новости.