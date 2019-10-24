Общество

Новый гендиректор «Псковпассажиравтотранса» пообещал сделать все для процветания предприятия. ФОТО

Новый гендиректор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Юрий Киргинцев пообещал сделать все для того, чтобы предприятие процветало. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, об этом он заявил 25 октября на торжественном мероприятии, посвященном Дню автомобилиста. Это первое публичное мероприятие, на котором он появился в статусе руководителя предприятия.

Сегодня коллектив «Псковпассажиравтотранса» принял поздравления с профессиональным праздником от представителей власти города и области. В актовом зале предприятия собрались все, кто занимается пассажирскими перевозками: водители, кондукторы, операторы, инженеры, механики, монтажники, работники администрации предприятия, отметили в пресс-службе.

Помимо Юрия Киргинцева пожелания выразили коллективу также и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Ирина Иванова и заместитель председателя областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

От имени и.п. главы города и депутатского корпуса сотрудников автотранспортного предприятия России поздравил депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов.

«Велико значение автомобильного транспорта в нашем современном мире. И сегодня псковичи не могут представить свою жизнь без четкой, бесперебойной работы городского пассажирского транспорта. Благодаря вам жители нашего города могут без проблем добираться до нужных мест, а город - нормально функционировать», - поблагодарил парламентарий коллектив «Пассажиравтотранса» и пожелал всем сотрудникам и ветеранам предприятия безопасных и легких дорог, надежной техники, крепкого здоровья и благополучия.

Сергей Колосов вручил руководителю предприятия поздравительный адрес, памятный подарок, а лучшим сотрудникам - почетные грамоты и ценные подарки. В этот день Благодарственные письма и грамоты коллектив «Псковпассажиравтотранса» также получил от представителей администрации Псковской области, района и руководства предприятия.

«Псковпассажиравтотранс» был основан в 1945 году. Автобусный парк насчитывает 530 единиц, 135 из них - в Пскове. На предприятии трудится более 2 тысяч человек. «Псковпассажиравтотранс» ежегодно перевозит более 130 миллионов пассажиров, обслуживает 24 городских, 46 пригородных, 26 междугородных и 2 международных маршрута.