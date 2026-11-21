Псковской области нужны медицинские кадры, и один из источников их пополнения - Псковский государственный университет. Среди направлений подготовки - классическое «Лечебное дело» и более необычная «Медицинская кибернетика». Их студенты не только осваивают теорию, но и с первых курсов знакомятся с будущей профессией, а после третьего курса могут официально устроиться на работу в медицинские учреждения. Насколько востребованы выпускники, многие ли остаются в регионе и какие перспективы ждут медицинское образование в ПсковГУ? Об этом ПЛН поговорила с директором Института медицины и экспериментальной биологии Ниной Бугеро.

- «Лечебное дело» - базовое направление медицинского образования. Расскажите, какие особенности есть у него в ПсковГУ? На что делается особый упор в подготовке будущих медиков?

- Программа специалитета «Лечебное дело» в Псковском государственном университете действительно имеет ряд особенностей. Прежде всего, это полная интеграция с региональным здравоохранением, так как программа разработана с учетом кадровых потребностей Псковской области. Также особенностью является ранняя практическая подготовка, начиная с первого курса обучения.

- «Медицинская кибернетика» - достаточно необычное для регионального вуза направление. Когда и почему ПсковГУ решил готовить таких специалистов? Насколько востребована эта специальность сегодня?

- ПсковГУ запустил подготовку специалистов по медицинской кибернетике в 2013 году. Среди остродефицитных специалистов в регионе были рентгенологи, специалисты ультразвуковой и функциональной диагностики. Выпускники медицинской кибернетики умеют работать со сложным современным диагностическим оборудованием и внедрять информационные системы в медучреждениях. Востребованность и сегодня высокая, на одного выпускника приходится около три-четыре предложений от работодателей.

- Какие знания и навыки получают студенты медицинской кибернетики? Какие современные технологии и направления медицинской науки они изучают?

- Вопросы цифровизации здравоохранения, системного анализа и организации здравоохранения, разработка и внедрение медицинских информационных систем, современная лучевая и функциональная диагностика.

- Где студенты обоих направлений проходят практическую подготовку? С какими медицинскими учреждениями сотрудничает университет?

- Практическая подготовка осуществляется на базе государственных и ведомственных организаций здравоохранения как Псковской области, так и других регионов. Она проходит в Псковской областной клинической больнице, Псковской областной инфекционной клинической больнице, Псковской городской поликлинике, Псковском госпитале для ветеранов войн, Псковской станции скорой медицинской помощи, Псковском областном клиническом онкологическом диспансере, Псковском перинатальном центре и других медицинских учреждениях.

- После окончания третьего курса и получения специального сертификата студенты-медики могут занимать должности среднего медицинского персонала. Получается, они могут совмещать работу в медицинских учреждениях с учёбой? Как организован этот процесс? И насколько часто студенты пользуются такой возможностью?

- Да, эта процедура называется экзаменом для допуска к работе на должностях среднего медицинского персонала (для лиц с незаконченным высшим медицинским образованием при условии полного и успешного завершения трех курсов обучения). Экзамен состоит из трех этапов: тестирования, проверки практических навыков и собеседования. Проверяется владение четырьмя профессиональными манипуляциями, например, базовой сердечно-легочной реанимацией, внутривенным введением лекарств. Совмещение учебы и работы требует балансирование между лекциями, практическими занятиями и рабочими сменами, то есть хороший тайм-менеджмента. Такой возможностью пользуются не менее 80% студентов.

- Расскажите подробнее, какие именно возможности для трудоустройства открываются перед студентами после третьего курса? На какие должности они могут претендовать и какие обязанности выполнять?

- Студенты программы «Лечебное дело» могут работать медицинскими сестрами. Студенты «Медицинской кибернетики» - медицинскими регистраторами, медицинскими статистиками и медицинскими дезинфекторами.

- Как складывается дальнейшая карьера выпускников этих направлений? Какая их доля после окончания университета работает по полученной специальности и сколько из них остаётся работать в медицинских учреждениях Псковской области?

- Почти 98% выпускников прошлых лет прошли процедуру первичной профессиональной аккредитации, более 75% продолжили обучение в ординатуре, в том числе целевой ординатуре. В итоге трудоустроились в местные медучреждения на позиции участковых терапевтов более 20, врачей-специалистов - более 40.

- Сколько российских студентов сейчас обучается в университете по этим направлениям? Сколько уже получили дипломы за последние пять лет?

- За последние 5 лет по трем направлениям (медицинская кибернетика, медицинская биохимия и лечебное дело) институт подготовил 260 выпускников (специалитет, граждане РФ). Сейчас на медицинской кибернетике и лечебном деле учится около 600 студентов (специалитет, совокупно на всех курсах).

- Весной этого года в силу вступили новые нормы законодательства об обязательной отработке для студентов-медиков. В случае отказа бюджетникам и целевикам придётся выплатить штраф, у платников в этом плане свободы оказалось несколько больше. В связи с этим в СМИ появлялись сообщения об отчислении студентов старших курсов медицинских направлений и росте интереса абитуриентов к платному обучению. Как эти нововведения отразились на ПсковГУ? Столкнулись ли вы с оттоком старшекурсников с «Лечебного дела» и «Медицинской кибернетики», и изменились ли пропорции между бюджетниками и платниками среди первокурсников?

- Дело в том, что законодательство равно касается и бюджетников, и платников - просто у них не обязателен договор с конкретным работодателем в период обучения в вузе. То есть «свободы» у платников в плане отработки не появилось: в итоге все выпускники, независимо от формы обучения, должны будут пройти период наставничества в системе ОМС, чтобы получить допуск к периодической аккредитации и праву работать врачом. Наш вуз и студенты адаптировались к новым правилам, и кардинальных перекосов, оттока студентов старших курсов медицинских направлений и сокращения первокурсников в ПсковГУ не возникло.

- Какие перспективы развития направлений «Лечебное дело» и «Медицинская кибернетика» университет видит на ближайшие годы? Планируется ли обновление учебных программ, расширение практической подготовки, запуск новых специализаций или другие изменения?

- Университет регулярно актуализирует учебные программы, чтобы включать в них последние достижения медицины, цифровые технологии и новые клинические рекомендации и протоколы. Конечно, ключевой приоритет - увеличить долю практических занятий на клинических базах. В ближайших планах - расширение линейки подготовки кадров высшей квалификации в клинической ординатуре, в частности по «Анестезиологии и реаниматологии», «Акушерству и гинекологии» и ряду других.

Беседовала Софья Богданова