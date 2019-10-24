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Общество

Современные станки Felder поступили в Псковский политехнический колледж

28.10.2019 16:38|ПсковКомментариев: 0

В ходе реализации в Псковской области национального проекта «Образование» в Псковский политехнический колледж 28 октября 2019 года поступили современные деревообрабатывающие станки австрийской фирмы Felder: форматно-раскроечный, ленточно-пильный, рейсмусовый, сверлильно-пазовальный, фрезерный и фуговальный.

Полученные станки дают возможность обучения студентов практическим навыкам работы на уровне мировых стандартов. Дополнительно колледж получил аспирационную установку фирмы Felder, которая обеспечит очистку воздуха в мастерских в соответствии с требованиями техники безопасности, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже. 

В рамках Национального проекта в колледже будут созданы пять новых мастерских с современным оборудованием по направлениям: производство мебели, столярное и плотницкое дело, реставрация мебели, садово-парковый и ландшафтный дизайн. В настоящее время заканчивается ремонт помещений, предназначенных для мастерских, и начинается размещение закупленного оборудования.

Данная поставка стала возможной благодаря победе ГБПОУ ППК в конкурсе грантов «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения их материально-технической базы современным требованиям» при поддержке администрации Псковской области.

Теги: #национальные проекты
Источник: Псковская Лента Новостей
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