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Общество

Николай Марушевский: Следственные органы не должны вмешиваться во внутриуставную деятельность профсоюзов

01.11.2019 20:00|ПсковКомментариев: 1

Правильность распределения заработанных средств внутри профсоюзной организации – это исключительно внутреннее дело профсоюзов, в которое не должны вмешиваться следственные органы. Такую точку зрения в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучил профсоюзный активист, заместитель директора санатория «Голубые озера» Николай Марушевский, комментируя возбуждение нового уголовного дела в отношении лидера Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой.

«Меня возмущает, что следственные органы занимаются вопросами внутриуставной деятельности Псковоблсовпрофа, не понимая самой сути работы общественной организации, не зная ее устава, не учитывая, как формируются те или иные решения. Это же не организация, которая использует деньги бюджетные или государственные! Это и не предпринимательство. Это общественная организация, которая управляется коллегиальными органами», - подчеркнул он.

Николай Марушевский назвал ситуацию, которая развивает вокруг Ульяны Михайловой беспрецедентной для Псковской области и отметил, что, по его мнению, она используется как средство пиара и антипиара одновременно.

«Сегодня следственные органы занимаются поиском каких-то поводов для возбуждения уголовного дела – это реально определенное заказное дело, которое сегодня раскручивается и пиарится на уровне не только Псковской области, но и Российской Федерации. Следственные органы занимаются выемкой документов и в Федерации независимых профсоюзов России. Лидер этой общественной организации Михаил Шмаков говорит о неправомерности этих действий – о вмешательстве в работу организации, которая на сегодняшний день закреплена законом о профсоюзах», - рассказал он.

По его словам, если есть какие-то нарушения в работе Псковоблсовпрофа, то они требуют внутреннего разбирательства, а не внешнего. «Такое обсуждение носит непрофессиональный характер. Это тоже самое как мы сейчас будем обсуждать производство космического корабля, ничего не понимая в сути такого производства. Сегодня организацию, которая объединяет до 60 тысяч членов профсоюза, работающих на территории Псковской области, обсуждают не члены профсоюза, многие из них даже не знают, что такое профсоюз, и что он есть. Они слышат о деле Михайловой, слышат какие-то цифры, которые озвучиваются с марта этого года. А сегодня этими цифрами просто играют - только для того, чтобы сделать определенный антипиар», - заявил замдиректора санатория «Голубые озера».

«Меня переполняет чувство несправедливости! Вместо решения тех вопросов, которые сегодня действительно важны для Псковской области: нужно формировать бюджет Псковской области, госдолга региона, здоровья населения, обеспечения социальными программами, вопросы заработной платы… мы занимаемся одним из крупнейших социальных налогоплательщиков в Псковской области и лидером облсовпрофа, который не скрывает свою заработную плату, а декларирует ее», - добавил Николай Марушевский.

Он также выступил с критикой коллег по профсоюзной деятельности, которые дают в публичном пространстве свои оценки происходящему. «Они говорят, что кто-то не прав, так вы решения свои возьмите в руки, и посмотрите какими они были приняты за последние десять лет. Эти решения были приняты коллегиальными органами! Удивляют и те люди, которые работали в системе профсоюзов, а сегодня говорят о том, что они чего-то не знали или не понимали, имея при этом доступ ко всем документам. На мой взгляд, это говорит об их профпригодности», - высказался Николай Марушевский.  

Кроме того, он подчеркнул, что ему непонятна критика профсоюзной организации, которая пытается зарабатывать. «Для того, чтобы сделать что-то бесплатно, сначала нужно что-то заработать. Меценатство в России, и до революции, и после, основывалось на том, что сначала нужно заработать, чтобы потом была возможность кому-то что-то отдать», - заключил Николай Марушевский.

Теги: #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Новое дело Ульяны Михайловой Николай Марушевский: Следственные органы не должны вмешиваться во внутриуставную деятельность профсоюзов Виктор Остренко объяснил, почему ОНФ не будет выступать в поддержку Ульяны Михайловой Член профсоюзной организации автобусного парка «Псковпассажиравтотранса» выразила поддержку Ульяне Михайловой Главный правовой инспектор инспекции труда облсовпрофа: Ульяна Михайлова сама издавала распоряжения и выписывала все, что хотела Наталья Горбачева о деле Ульяны Михайловой: Не все выдерживают испытание властью и деньгами Ульяна Михайлова прокомментировала возбужденное в ее отношении новое уголовное дело Лидер профсоюзной ячейки о деле Ульяны Михайловой: Месячная премия размером со стоимость квартиры - это что-то запредельное Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова подозревается в злоупотреблении полномочиями
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