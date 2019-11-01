Общество

Псковские медики провели малоинвазивную операцию мирового уровня

Псковские медики провели операцию мирового уровня - лапароскопическую резекцию поджелудочной железы и селезенки. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в посте под заголовком «Высший пилотаж».

«Это одно из самых сложных оперативных вмешательств на сегодняшний день, и то, что оно выполнено малоинвазивным способом - особенно ценно. Операцию проводил хирург, и по совместительству депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих. Поздравляю Игоря Ивановича, всю команду Псковской областной клинической больницы и здравоохранение с новой вершиной! Гордимся!», - написал глава региона.

Михаил Ведерников напомнил, что до конца года медицинские учреждения области получат новое современное оборудование почти на 1 млрд рублей.

«Для диванных критиков добавлю: все проблемы нашей медицины мы знаем и занимаемся их решением в ежедневном режиме. Не всё сразу. А успехам нужно радоваться», - заключил губернатор Псковской области.