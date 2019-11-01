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Общество

В России рассмотрят законопроект о налоговом вычете на фитнес

05.11.2019 08:53|ПсковКомментариев: 0

Налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться в России летом 2020 года. Об этом рассказал «Известиям» первый зампред комитета Государственной думы по экономической политике Владимир Гутенёв.

Соответствующий законопроект разработали в Минфине, он уже поступил в правительство. На рассмотрение депутатов его внесут в декабре. Поручение проработать вопрос предоставления такого вычета россиянам в апреле 2019 года дал правительству президент Владимир Путин.

Конкретные виды услуг и перечень организаций, на которые будет распространяться новый вычет, определят позже. Известно, что вычет не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий (например, футбольные матчи), а также на покупку спортивного оборудования.

Налоговый вычет с расходов на фитнес можно будет получить лишь одним путем - при подаче налоговой декларации в ФНС, сказано в документах Минфина к законопроекту.

Теги: #фитнес
Источник: Псковская Лента Новостей
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