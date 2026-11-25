Делегация Псковской области приняла участие в доброй акции в рамках Форума гражданских инициатив в московском кластере «Ломоносов» и передала игрушки с региональной тематикой в «Коробку храбрости». Псковичи внесли свой вклад в специальную коллекцию подарков для детей, которые проходят лечение в больницах и хосписах. В коробку передали игрушки, отражающие особенности и традиции Псковского края: с местными символами, от псковских мастеров, в духе народных промыслов региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».



Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Эти подарки станут не только поддержкой для ребят, которым сейчас непросто, но и маленьким знакомством с Псковской землёй — каждая игрушка несёт в себе историю и частичку нашего края. В рамках форума из собранных предметов организовали выставку: представители регионов рассказали коллегам истории своих сувениров, а затем все подарки отправились к детям.

Особый эмоциональный акцент акции придал Евгений Дорошенко: он привёз из Пскова игрушечного барсика и прочёл стихотворение собственного сочинения об этом хранителе псковской истории. В строках прозвучали мотивы стойкости и памяти — то, что особенно созвучно и детям, которым приходится быть по-настоящему смелыми, и самим ветеранам, привыкшим беречь наследие родного края. Тёплый рассказ и искренние слова стали маленьким, но важным событием в программе форума — ещё одним напоминанием, что за каждым подарком стоит живая история и человеческое тепло.

Не менее трогательным получился вклад Галины Никитиной: она передала в «Коробку храбрости» псковских кукол травниц. Эти традиционные фигурки издавна символизируют здоровье, заботу и силу родной земли — именно то, в чём особенно нуждаются ребята, проходящие лечение. Куклы, созданные с вниманием к деталям и с опорой на местные традиции, стали не просто сувениром, а добрым пожеланием скорейшего выздоровления: будто сама псковская земля протягивает руку поддержки тем, кто сейчас борется за своё здоровье.

Значимым и многогранным оказался и вклад Валерия Тюменцева. Он привёз пазлы с изображением Псково Печерского монастыря — они не только познакомят ребят с одним из главных символов региона, но и помогут отвлечься, собирая яркую картинку. Дополнили набор книга с псковскими сказками — чтобы у детей была возможность погрузиться в добрые истории и на время забыть о больничных буднях — и колокольчики, изготовленные псковскими мастерами ремесленниками. Лёгкий звон таких колокольчиков словно несёт с собой дыхание псковских улиц и тепло рук мастеров, вложивших в каждое изделие частичку своей души.

Акция призвана помочь ребятам справиться со страхом перед сложными процедурами: пусть даже небольшая радость и ощущение заботы станут для них опорой в трудный период.