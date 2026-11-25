Согласительную комиссию по бюджету Псковской области создали в рамках 4-й сессии Законодательного Собрания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В ее состав пошли депутаты: от фракции «Единая Россия» Павел Гомон и Дмитрий Быстров, от фракции ЛДПР – Антон Минаков, от фракции «Справедливая Россия» - Наталья Тудакова, от фракции «Новые люди» - Игорь Романов.

От правительства Псковской области в состав согласительной комиссии вошли: первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, заместитель губернатора, министр финансов Псковской области Татьяна Баринова, заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный, заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева и руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов.

Напомним, решение было принято для рассмотрения поправок в бюджет Псковской области ко второму чтению. Сегодня на сессии был принят бюджет Псковской области на 2027 год и плановые 2028 и 2029 годы в первом чтении.