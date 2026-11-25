Традиционный сбор сладких новогодних подарков для воспитанников детских домов Псковской области объявили в Пскове. Благотворительная акция продлится до конца декабря, сообщают в муниципальном предприятии города Пскова «Псковские тепловые сети».
Фото здесь и далее: МП города Пскова «Псковские тепловые сети»
По традиции предприятие собирает конфеты, шоколадки и прочие сладости для детей из детских домов. И этот год не станет исключением.
И предприятие не останется в стороне: помимо традиционных подарков детям сотрудников, будет закуплено дополнительное количество сладостей — они передадутся вместе с собранными.
По завершении акции все собранные подарки направят в Детский фонд города Пскова. Его сотрудники распределят сладости между детскими домами области, воспитанники которых нуждаются в новогодних подарках.