Традиционный сбор сладких новогодних подарков для воспитанников детских домов Псковской области объявили в Пскове. Благотворительная акция продлится до конца декабря, сообщают в муниципальном предприятии города Пскова «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: МП города Пскова «Псковские тепловые сети»

По традиции предприятие собирает конфеты, шоколадки и прочие сладости для детей из детских домов. И этот год не станет исключением.

«Никаких денег и жёстких критериев — для нас важно просто сделать доброе дело. Ваш вклад может быть абсолютно любым: готовый детский подарок, кулёк конфет, пара шоколадок или вафельный тортик. Никакой разницы — важнее всего участие и внимание. Детишки будут рады любым подаркам», - отметили на предприятии.

И предприятие не останется в стороне: помимо традиционных подарков детям сотрудников, будет закуплено дополнительное количество сладостей — они передадутся вместе с собранными.

По завершении акции все собранные подарки направят в Детский фонд города Пскова. Его сотрудники распределят сладости между детскими домами области, воспитанники которых нуждаются в новогодних подарках.