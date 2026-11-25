Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «В фокусе». Гость студии – глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин. Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним проекты развития округа в 2026 году.

На каком этапе сейчас находится масштабный проект «Речная долина»? Какие функциональные зоны появятся, благодаря его реализации. Какими реализованными проектами могут похвастаться опочецкие ТОСы? Как им помогает администрация округа? Доволен ли Юрий Ильин работой «дорожных» подрядчиков?