Общество

«Московский комсомолец» вновь будет выходить в Пскове

Сайт «Московский комсомолец в Пскове» с ноября 2019 года будет выходить под эгидой медиахолдинга «Гражданская пресса». Как сообщил Псковской Ленте Новостей заместитель генерального директора ИД «Московский комсомолец» Олег Воробьев, «МК» продолжит свою работу в регионе с новой командой.

В Псковской области после почти двухмесячного перерыва вновь будет выходить интернет-версия «Московского комсомольца», региональной печатной версии издавать не планируется.

Интернет-ресурс MK.RU - один из первых новостных ресурсов Рунета, на рынке с 1997 года. Сегодня входит в ТОП10 самых посещаемых сайтов интернет-СМИ c ежедневной посещаемостью более 2,0 млн уникальных пользователей.

Московская Интернет-редакция совместно с более чем 60 региональными командами создает до 700 новостей, статей и заметок в сутки: по данному показателю MK.RU входит в ТОП3 среди всех сайтов СМИ.

Как уточнили в руководстве медиахолдинга «Гражданская пресса», «МК в Пскове» возглавит известный псковский журналист Виктория Голубкова.

На страницах сетевого издания можно будет прочитать актуальные новости политики, экономики, спорта, культуры, а также информацию о происшествиях.

Напомним, в медиахолдинг «Гражданская пресса» входят электронное периодическое издание «Псковская Лента Новостей», интернет-портал Центр деловой информации Псковской области, радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове, Европа Плюс Псков, «Наше радио» и «Радио Шансон».