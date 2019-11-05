Общество

Красоты заповедного Полистовья увидят псковичи в выставочном зале Союза художников

Выставка фотографий, знакомящих с природой Полистовского государственного заповедника, откроется 7 ноября в выставочном зале Союза художников в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заповедника, экспозиция знакомит жителей и гостей города с естественными красотами охраняемой территории и деятельностью организации.

Каждый желающий имеет возможность полюбоваться пейзажами и обитателями верховых болот Валдайской возвышенности, рассмотреть снятые профессиональными фотографами завораживающие виды дикой природы, редких птиц и растений.

Кроме того, экспозиция рассказывает о деятельности заповедника как природоохранного учреждения. На фотографиях можно увидеть, как проводятся научные исследования, кто охраняет заповедную природу России, как устанавливают фотоловушки, а также узнать, чем занимаются волонтёры и что такое ответственный экологический туризм.

Фотовыставка Полистовского заповедника будет открыта в центральном Выставочном зале по адресу: г.Псков, ул. Ленина, 1 и продлится до конца ноября 2019 года. Вход свободный.

Полистовский заповедник - это особо охраняемая природная территория, расположенная в Псковской области на территории двух районов – Бежаницкого и Локнянского. Заповедник был создан 25 мая 1994 года и сохраняет в естественном состоянии часть крупнейшей в Европе системы верховых болот - Полистово-Ловатской. Этот край озер, болот и «ныряющих» речек появился после отступления Валдайского ледника более 10 тысяч лет назад. Заповедник играет важную роль в сохранении биологического разнообразия Европы, особенно редких видов околоводных птиц. Заповедные ландшафты водно-болотных угодий Полистово-Ловатской низменности полны тайн и привлекают любителей экологического туризма своей особой, загадочной красотой.