Общество

На депутата Шлосберга подали заявление в прокуратуру за оскорбление чувств верующих

На фото: атаман Северо-западного псковского регионального казачьего отдела, президент Псковской региональной общественной организации «Союз ветеранов Кавказских войн» Игорь Иванов

Президент Псковской региональной общественной организации «Союз ветеранов Кавказских войн» Игорь Иванов подал заявление в прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении депутата Псковского областного Собрания депутатов (фракция «Яблоко») Льва Шлосберга.

На фото: депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг

По мнению заявителя, 4 ноября текущего года Лев Шлосберг в своих социальных сетях разместил информационный пост, текст которого оскорбляет чувства верующих.

«Но тень Минина и Пожарского вкупе с ликом Казанской Божией матери никак не облагородили другие (ныне живущие) [рож…] лица, потому как реальный смысл новой «праздничной» задумки был прост и циничен: это должно было быть единство честных людей с жуликами, единство чистых людей с моральными уродами, единство обкраденных с ворами, единство бесправных с теми, у кого все права, по сути - единство жертвы с насильником», - приведена в заявлении цитата Льва Шлосберга.

Заявитель считает, что данное высказывание подпадает под статью 148 УК РФ - публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

«Считаю, что своим сообщением Лев Маркович Шлосберг использовал Казанскую икону Пресвятой Божией Матери, как одну из самых почитаемых икон Русской православной церкви, в качестве образа для определения жуликов, моральных уродов, воров, бесправных и насильников», - пишет заявитель.

В заявлении он также указывает, что информация, опубликованная Львом Шлосбергом, выражает в неприличной форме оскорбления человеческого достоинства и общественной нравственности, явное неуважение к обществу, государству и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, и просит провести прокурорскую проверку по факту нарушения.