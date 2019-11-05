Общество

Минстрой РФ не планирует повышать взносы на капремонт жилых домов

Разработанный Минстроем России законопроект, вносящий поправки в Жилищный кодекс и закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», не предусматривает увеличения взносов на капремонт жилых домов, сообщает «Интерфакс».

Ранее газета «Известия» сообщила, что для домов с износом более 70% планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта, предполагающие его оплату за счет средств граждан.

«Законопроект сохраняет все действующие гарантии жилищных прав граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, и предусматривает установление дополнительных мер государственной поддержки граждан при переселении из аварийного жилья. При этом никаких изменений в части порядка уплаты взносов на капитальный ремонт гражданами законопроект не содержит и, соответственно, не создает предпосылок увеличения уровня взносов на капитальный ремонт», - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что законопроект направлен на сокращение непригодного для проживания жилого фонда в стране.