Общество

Архитектурная композиция «Семь гномов», лишившаяся трех элементов, не является муниципальной собственностью

Архитектурная композиция «Семь гномов», располагающаяся в зеленой зоне у дома №1/3 по улице Советской в Пскове, не является муниципальной собственностью. Об этом сообщила заместитель главы администрации города Пскова Елена Жгут в ответ на запрос Псковской Ленты Новостей по поводу пропажи фигурок трех гномов из данной композиции.

Фото из группы «Защитим стадион Электрон»

В реестре муниципального имущества композиция не значится. Администрация города не располагает сведениями о ее местонахождении.

Напомним, в августе 2017 года сообщалось, что неизвестные сломали одного из гномов - выковыряли его из ниши. В октябре текущего года житель Пскова сообщил в соцсетях, что обнаружил гнома, который пропал из скульптурной композиции на площади Ленина, на частном участке на улице Яна Райниса в Пскове. Заявление об этом он направил главе администрации города Пскова Александру Братчикову.