Общество

Александр Котов: Главная цель псковских единороссов - благополучие земляков

Главная цель псковских единороссов - благополучие земляков, а все политтехнологии, которые они применяют, - лишь средство для ее достижения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на XXVI конференции Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» сообщил Александр Котов, с марта 2011 года возглавлявший региональное отделение, представляя итоги работы псковских единороссов.

Он подчеркнул, что для регионального отделения партии выдался весьма напряженный год. «Мы с вами провели значительную многоуровневую работу, однако в условиях острой политической борьбы и на фоне принятия непопулярных, но необходимых решений, результаты, полученные на выборах в сентябре, не оправдали всех наших ожиданий. Протестные настроения, совершенно очевидно, оказались выгодны нашим конкурентам. Но, несмотря на все их усилия, многие жители Псковской области проголосовали за стабильность и «Единую Россию»», - отметил Котов.

Так, напомнил он, в Усвятском районе кандидата от партии на должность главы Дмитрия Петрова поддержали более 90% избирателей. И это очень убедительная победа. В Пушкиногорском районе пост руководителя муниципального образования сохранил Александр Баранов, в Бежаницком – Сергей Михеев. Граждане в очередной раз оказали кандидатам-единороссам высокое доверие, подчеркнул А.Котов.

«К сожалению, еще в трех районах - Дновском, Новоржевском и Пустошкинском – представители «Единой России» потерпели поражение. 8 сентября мы увидели неустойчивость электоральных предпочтений на этих территориях. Из сложившейся ситуации нужно сделать серьезные выводы и тщательно подготовиться к кампании следующего года», - отметил Александр Котов.

Упомянул он и о том, что на дополнительных выборах в Собрания депутатов Дновского и Великолукского районов, Псковскую и Великолукскую городские Думы претенденты от «Единой России» получили четыре из пяти мандатов. Также абсолютное большинство кандидатов от партии прошли в Собрания депутатов Карамышевской и Середкинской волостей в Псковском районе.

«С учетом приобретённого опыта псковское отделение «Единой России» уже начинает подготовку к новому избирательному циклу. И наши ключевые задачи – мобилизовать все свои силы, энергично и эффективно работать день за днём, решая актуальные проблемы людей, отстаивая их права, оправдывая и добиваясь ещё большего доверия граждан. Не обещать людям манну небесную, а вести с ними открытый и честный диалог, быть вместе со своими избирателями, отзываясь на их конкретные, житейские просьбы и предложения. И этим в ежедневном режиме должен заниматься каждый из нас, уважаемые коллеги», - подчеркнул Александр Котов.

Большое внимание в деятельности партии «Единая Россия», по его словам, следует уделять содействию муниципальной власти, поскольку сильная и добросовестная – она лучшая агитация для политической структуры, стремящейся быть партией реальных дел. Думаю, что для усиления этой работы у регионального отделения партии есть все необходимые ресурсы и возможности.

«Подчеркну, что наша с вами главная цель – это благополучие земляков, а все политтехнологии, которые мы применяем, лишь средство для ее достижения. Все наши проекты и программы действий направлены, прежде всего, на повышение качества жизни избирателей. Именно с таким пониманием ситуации мы подходим к новой избирательной кампании, которая фактически скоро стартует», - заключил он.

Также Александр Котов напомнил, что в 2019 году в регионе пройдут выборы главы Себежского района, выборы в Собрания депутатов Куньинского, Невельского и Себежского районов, в Собрания депутатов почти всех городских и сельских поселений области, за исключением Карамышевской и Серёдкинской волостей. Всего же планируется заместить 1157 мандатов.

«Все кандидаты от партии «Единая Россия» традиционно будут названы по итогам предварительного голосования и, я надеюсь, нам общими усилиями удастся добиться поддержки избирателей», - заключил он.