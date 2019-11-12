Общество

Участницы «Мини Мисс 2019» устроили спортивную фотосессию

В клубе «С-Фитнес» состоялась спортивная фотосессия для участниц детского конкурса «Мини Мисс 2019». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса, юные псковички продемонстрировали свои спортивные навыки и умения, а также сфотографировались в интерьерах клуба.

«Работаю на конкурсе «Мини Мисс» уже пятый сезон. Меня часто спрашивают: сложно ли работать на детском конкурсе, все же дети? Для меня не возникает сложности в работе с детьми, они легки и непосредственны, если им предоставить возможность быть собой. Конкурс в целом мне нравится, об этом говорит мое продолжительное сотрудничество с ним. Замечательно, что такой конкурс есть в нашем городе!» - поделилась своими впечатлениями официальный фотограф конкурса Татьяна Родина.

Напомним, 15 ноября за титул самой яркой и артистичной девочки Пскова будут бороться 10 юных псковичек. Они выступят с сольными номерами и представят общий танец.

Организатор конкурса – спортивный клуб «S-Fitness» и «Супер-фитнес».

Информационные партнеры мероприятия – Псковская Лента Новостей и Телеканал «Первый Псковский»

Спонсоры конкурса: Сеть ателье «Ловкий портной», Kolibri flowers - служба доставки цветов и подарков в Пскове, рекламно-производственная фирма «Прайм», студия «Contur_pro».

Визажисты проекта - Марина Тращенкова, Лидия Дэвальд, Елизавета Карницкая, фотограф Татьяна Родина.

Все подробности о предстоящем мероприятии можно узнать на сайте ПЛН, в официальной группе клуба в ВК

Адрес клуба «S-Fitness»: г.Псков, ул.Рокоссовского 16, тел.: 55-77-75