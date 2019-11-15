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Общество

Александра Самсонова стала «Мини Мисс 2019»

19.11.2019 16:25|ПсковКомментариев: 0

Александра Самсонова завоевала корону «Мини Мисс 2019» на детском конкурсе красоты и таланта, финал которого прошел на днях в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса, каждая из участниц была награждена призовой номинацией и большим количеством подарков от спонсоров мероприятия.

Александре 9 лет, она учится в 3 классе в инженерно-лингвистической гимназии. Увлекается воздушной акробатикой на кольце и на полотнах, изучением иностранных языков, но главная ее страсть - танцы в школе студии Аллы Духовой «Тодес». Мечтает путешествовать по миру и узнавать новое!

Маленькими мисс (каждая в своей номинации) стали:

Германика Донгак «Мисс Прелесть»,

Алисия Дубровина «Мисс Улыбка»,

Виктория Кислякова «Мисс Обаяние»,

Алиса Лукина «Мисс Очарование»,

Яна Мартынова «Мисс Артистизм»,

Мария Полянская «Мисс Вдохновение»,

Арина Попова «Мисс Талант»,

Славяна Селезенева «Мисс Модель»,

Дарья Слесарева «Мисс Грация».

Кроме того, Германика Донгак стала победительницей интернет-голосования за участниц детского конкурса «Мини Мисс 2019». Она набрала почти треть голосов посетителей сайта. Подарок от Псковской Ленты Новостей ей вручили в финале конкурса.

Поболеть за участниц пришло много желающих, весь зрительный зал Псковского педагогического комплекса №26 был наполнен гостями. В финале девочки представляли сольный номер, общий танец и дефиле. Красивые номера для конкурсанток создавала хореограф проекта Татьяна Пучкина.

На финальном шоу так же выступили коллектив спортивной аэробики под руководством Полины Калинкиной, коллектив Денс-Микс от клуба «Супер фитнес» под руководством Ольги Виноградской и коллектив ППК №26.

Организатор конкурса – спортивный клуб «S-Fitness» и «Супер-фитнес».

Информационные партнеры мероприятия - Псковская Лента Новостей и Телеканал «Первый Псковский».

Спонсоры конкурса: Сеть ателье «Ловкий портной», Kolibri flowers - служба доставки цветов и подарков в Пскове, рекламно-производственная фирма «Прайм», студия «Contur_pro».

Визажисты проекта - Марина Тращенкова, Лидия Дэвальд, Елизавета Карницкая, фотограф Татьяна Родина, фотограф финального концерта - Олеся Кораблева.

Все подробности о мероприятии можно узнать на сайте ПЛН, в официальной группе клуба в ВК https://vk.com/s_fitness_pskov. Адрес клуба «S-Fitness»: г.Псков, ул.Рокоссовского 16, тел.: 55-77-75.

Теги: #Мини Мисс
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Мини Мисс 2019 Александра Самсонова стала «Мини Мисс 2019» Участницы «Мини Мисс 2019» устроили спортивную фотосессию ПЛН открывает интернет-голосование за участниц конкурса «Мини Мисс 2019» К конкурсанткам «Мини Мисс 2019» присоединились гимнастка, модель и тхэквондистка Среди конкурсанток «Мини Мисс 2019» есть певица, футболист и юнармеец Десять псковичек станут участницами конкурса «Мини Мисс 2019»
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