Общество

ПЛН открывает интернет-голосование за участниц конкурса «Мини Мисс 2019»

Псковская Лента Новостей открывает интернет-голосование за участниц детского городского конкурса красоты и таланта «Мини Мисс 2019», который состоится 15 ноября в 16 часов в ППК.

Голосование продлится до 16.00 14 ноября. Конкурсантка, набравшая наибольшее количество голосов посетителей сайта, получит приз от редакции портала «Псковская Лента Новостей». Награждение победительницы интернет-голосования состоится в рамках финального шоу.

Проголосовать за понравившуюся участницу можно здесь.

Напомним, 15 ноября за титул самой яркой и артистичной девочки Пскова будут бороться 10 юных псковичек. Они выступят с сольными номерами и представят общий танец. Готовить программу им помогает хореограф конкурса Татьяна Пучкина.

Организаторы мероприятия - спортивный клуб «S-Fitness» и «Супер фитнес» приглашают всех желающих «поболеть» за участниц конкурса «Мини мисс 2019». Справки по телефону: 55-77-75.

Информационные партнеры мероприятия – Псковская Лента Новостей и телеканал «Первый Псковский»

Спонсоры конкурса: Сеть ателье «Ловкий портной», «Kolibri flowers» - служба доставки цветов и подарков в Пскове, рекламно-производственная фирма «Прайм», студия «Contur_pro».

Визажисты проекта - Марина Тращенкова и Лидия Дэвальд, фотограф Татьяна Родина.

Подробности о предстоящем мероприятии можно узнать на сайте ПЛН, в официальной группе клуба в ВК. Адрес клуба «S-Fitness»: Псков, улица Рокоссовского 16, телефон: 55-77-75.