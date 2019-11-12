Общество

Первой организации межпарламентского сотрудничества в России исполнилось 25 лет

В Вологде прошло торжественное заседание, посвящённое 25-летию Парламентской Ассоциацией Северо-Запада России. Празднование юбилея первой организации межпарламентского сотрудничества в России проходит в рамках 57-й Конференции ПАСЗР, в которой участвуют делегаты законодательных органов всех 11 субъектов Северо-Западного федерального округа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания, торжественное мероприятие, посвящённое юбилейной дате, открыл председатель ПАСЗР, спикер областного Собрания депутатов Александр Котов. Он напомнил, что инициатива создания первой в стране парламентской ассоциации принадлежит Законодательному Собранию Вологодской области. «За 25 лет региональным органам власти пришлось пройти непростой путь развития. Само слово «закон» для областного уровня тогда звучало в диковинку, не было ориентиров и учителей, приходилось быть первопроходцами. Уже тогда законодательные органы разных субъектов делились друг с другом опытом, что в итоге легло в основу добрососедских отношений. А общим итогом такого взаимодействия стало создание Парламентской Ассоциации Северо-Запада России», - сказал Александр Котов.

Спикер отметил, что площадь Северо-Западного округа занимает почти одну десятую часть Российской Федерации, на этой территории проживает почти 14 млн человек, что тоже приближается к 10% населения страны. «Каждый субъект – это самобытная культура, свои климатические, экономические особенности, но при этом нас всех объединяют общие вопросы развития наших территорий, использования природных ресурсов и приграничного расположения, межбюджетные отношения и вопросы социальной политики. У нас много задач, которые легче решить, сообща, с учётом и уже имеющегося опыта, и перспективных идей, которыми каждый из нас готов делиться», - подчеркнул Александр Котов.

Председатель ПАСЗР сказал, что за годы совместной работы межпарламентское объединение стало действенным инструментом для продвижения инициатив регионов и выстраивания прямого диалога с руководством страны: «Нас слышат, и нам, действительно, удается добиваться результатов – один из примеров, который мне особенно близок – отклик на инициативу регионов по вопросу передачи на уровень федерации региональных полномочий по лечению орфанных больных. Две ассоциации, 22 субъекта Российской Федерации (а это уже половина территории страны!), приняли консолидированное решение по вопросу, который неоднократно и, увы, неудачно поднимался отдельными регионами. Нас услышали, и хотя в федеральном законе была учтена только часть наших предложений, регионы получили существенную помощь».

В своём выступлении Александр Котов особо поблагодарил основателей ассоциации, благодаря которым сложились эффективная система межпарламентского взаимодействия, и пожелал региональным законодателям укреплять традиции, основанные на чутком отношении депутатов к интересам избирателей и ответственности за принятые решения.

С 25-летием Парламентской Ассоциации региональных законодателей поздравил заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Юрий Воробьев.

«Минувшие годы показали, насколько значима работа над совершенствованием законодательства. Вам есть чем гордиться – за 25 лет плодотворной работы Парламентской Ассоциацией Северо-Запада накоплен огромной опыт не только законотворческой деятельности, но и реализации различных проектов и инициатив, направленных на отстаивание интересов жителей регионов», - сказал сенатор.

Юрий Воробьев отметил символизм создания первого в России регионального парламентского объединения именно на Северо-Западе. «Ваш регион всегда играл важную роль для страны, был ее надежным форпостом и оплотом русской культуры. Политические и культурные традиции Великого Новгорода, Пскова, Вологды сыграли неоценимую роль в формировании отечественного народовластия, а Санкт-Петербург стал родиной российского парламентаризма», - подчеркнул Юрий Воробьев.

На торжественном заседании по случаю юбилея ПАСЗР выступил Главный федеральный инспектор в Вологодской области Виктор Мирошников. Он озвучил приветствие Полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Александра Гуцана: «Трудно переоценить значение создания Парламентской Ассоциации Северо-Запада. Обмен опытом, координация деятельности и выработка согласованного подхода региональных законодателей к решению различных проблем несомненно служат развитию российского парламентаризма, без которого невозможно существование демократии, правового государства и политической стабильности. Уверен, что и в дальнейшем законодательные инициативы ПАСЗР по экономическим, финансовым и социальным вопросам станут важными шагами на пути прогрессивного развития нашей страны».

Со словами поздравления к членам Парламентской Ассоциации Северо-Запада России обратилась первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко. Депутат вспомнила, как создавалась ассоциация: «Это было лето 1994 года. Мне сообщают, что в Петрозаводск приезжают два вновь избранных председателя Собраний Анатолий Бойцев и Геннадий Хрипель. Мы стали обсуждать вопрос, что нам делать дальше и как объединяться. Предложение, высказанное коллегами, было очень нужным и важным, поскольку очень многие из нас новичками пришли в представительную законодательную власть, в то время, когда в российском государстве была очень непростая политическая и социально-экономическая ситуация».

Валентина Пивненко подчеркнула, что все регионы Северо-Запада активно поддержали инициативу о создании парламентской ассоциации для того, чтобы вместе создавать новую законодательную базу и делиться опытом. «Никогда сбоев в работе ПАСЗР не было, более того, она усилила свои ресурсы и возможности, поскольку на площадке нашей ассоциации стали активно работать профильные межпарламентские комитеты, которые всегда ориентированы на запросы избирателей», - сказала депутат Государственной Думы.

Для завершающего выступления Александр Котов предоставил слово первому председателю ПАСЗР Геннадию Хрипелю.

«Мы понимали, что только совместно регионы могут проводить эффективную работу по созданию нового законодательства, чтобы иметь возможность свериться, обсудить общие вопросы и понять, не ошибаемся ли мы в чём-то. Когда ассоциация начала работать, всем стало очевидно, что без этого парламентского объединения региональным законодателям было бы очень трудно», - сказал основатель ПАСЗР.

Геннадий Хрипель поблагодарил ветеранов, участвовавших в становлении ПАСЗР, а действующим парламентариям пожелал удачи в работе по улучшению жизни жителей регионов.

Поздравления в адрес ПАСЗР также направили Парламентская Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье» и Южно-Российская Парламентская Ассоциация - между парламентскими объединениями регионов заключены договоры о сотрудничестве.

В ходе торжественного мероприятия состоялась церемония награждения Почетными грамотами Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

Напомним, 17 ноября 1994 года по инициативе Законодательного Собрания Вологодской области состоялась учредительная конференция, на которой была образована Северо-Западная Парламентская Ассоциация, затем переименованная в Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России (ПАСЗР.)

Соучредителями выступили законодательные собрания 11 субъектов РФ: Законодательное Собрание Республики Карелия, Государственный Совет Республики Коми, Архангельское областное Собрание депутатов, Законодательное Собрание Вологодской области, Калининградская областная Дума, Законодательное Собрание Ленинградской области, Мурманская областная Дума, Новгородская областная Дума, Псковское областное Собрание депутатов, Собрание депутатов Ненецкого автономного округа, Законодательное Собрание города Санкт-Петербурга.

В настоящее время в Парламентской Ассоциации функционируют одиннадцать постоянных комитетов: по правовым вопросам, по экономической политике и бюджетным вопросам, по экологии, по социальной политике, по вопросам местного самоуправления, по образованию, науке и высшей школе, по межпарламентскому сотрудничеству, по агропромышленной политике и рыбохозяйственному комплексу, по делам Севера и малочисленных народов, по природным ресурсам и природопользованию, по культурной политике и туризму.