Общество

В Госдуме предложили уточнить правила раздела имущества супругов

В Госдуму предложили внести законопроект, который уточняет раздел имущества супругов при разводе. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РБК.

По мнению авторов законопроекта, к общему имуществу супругов должна относиться как собственность, так и долги, независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.

Также депутаты указали на распространенную ошибку – один из супругов не регистрирует на себя долю собственности, куда он вложил деньги. Например, квартира, по документам принадлежит только одному из супругов, хотя приобретена на общие деньги. Так, в законопроекте предлагается регистраторам самостоятельно запрашивать сведения в ЗАГС и уточнять данные ЕГРН без заявления супругов. Это позволить обезопасить граждан.

Кроме того, авторы документа предложили запретить погашать долги по кредитам или ущерб от преступной деятельности за счет супруга, не является виновным, если в суде было доказано, что финансовые проблемы возникли после разрыва отношений во время раздельного проживания или средства пошли не на нужды семьи.

В случае развода при банкротстве депутаты предложили запретить продавать имущества супругов до раздела общей собственности.

Чтобы защитить права кредиторов, законопроект предлагает обязать супругов сообщать о заключении, изменении или расторжении соглашения о разделе общего имущества.