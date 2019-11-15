Общество

Псковские налоговики проинформировали работников Пенсионного фонда о начисленных налоговых платежах

В рамках компании по оплате имущественных налогов сотрудники Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области встретились с работниками Управления ПФР по Псковской области и проинформировали их о начисленных платежах за 2018 год, имеющейся задолженности за предыдущие периоды, а также о льготах по налогам для физических лиц, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

В ходе мероприятия псковские налоговики использовали установленные в «мобильном офисе» сервисы «Узнай свою задолженность» и «Уплати налоги». Всем желающим сотрудники инспекции выдавали распечатанные квитанции, которые можно было тут же оплатить при помощи сканирования QR-кодов. Такой возможностью воспользовались 20 налогоплательщиков, оплативших начисленные платежи на общую сумму более чем 14 тысяч рублей.

Ещё, 19 псковичам были выданы платежные документы на погашение задолженности на общую сумму 34 тысячи рублей.

Также псковские налоговики рассказали о сроках предоставления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ и возможностях её подачи через интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет для физических лиц». В ходе мероприятия граждане были проконсультированы о том, как подключиться к данному интернет-сервису ФНС России и какие преимущества он дает для налогоплательщика. По итогам консультаций несколько человек написали заявления на подключение к Личному кабинету.

Отметим, аналогичные выезды в ноябре-декабре пройдут, по договоренности с руководством, в большинстве государственных организаций и предприятий Пскова.

Кроме того, в ТК «Лента» на Рижском проспекте подобные мероприятия по информированию налогоплательщиков запланированы по пятницам с 14.00 до 16.00 в течение ноября-декабря 2019 и января-февраля 2020 года.