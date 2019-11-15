Общество

Подрядчик отчитался о ходе строительства гипермаркета Leroy Merlin в Пскове. ФОТО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил с рабочим визитом строительную площадку гипермаркета Leroy Merlin в Пскове. Вместе с ним на объекте присутствовали заместитель губернатора Нинель Салагаева, глава администрации Пскова Александр Братчиков, а также представители застройщика, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

«Реализация проекта началась с 4-го квартала прошлого года. Ввод в эксплуатацию планируется в 4-м квартале 2020 года. По проекту планируется инвестирование порядка 800 миллионов и создание 180 рабочих мест», - рассказала об инвестиционном проекте Нинель Салагаева.

Представитель подрядчика отметил, что строительство идет по плану. «Подходит к концу этап подготовительный - организация площадки, приступили к земляным работам и устройству фундаментов», - отметил он. Возведение основного корпуса здания и монтаж инженерных сетей планируется начать в марте.

«До конца года какие работы планируете завершить?» - спросил губернатор. Представитель подрядчика рассказал, что до конца года рабочие закончат устройство фундаментов и железобетонного каркаса здания, чтобы с нового года приступить к монтажу металлоконструкций.

Представитель компании «ЕСТ» поблагодарил администрацию Псковской области за проявленную поддержку, благодаря которой удалось оперативно и своевременно получить все необходимые документы.

«Это такой хороший пример работы инвесторов на Псковской земле. Вы еще здесь только начали планировочные работы, а для города уже сделали подарок в виде спортивной площадки. Хочу сказать вам за это спасибо», - отметил Михаил Ведерников.

Напомним, соглашение между администрацией Псковской области, Leroy Merlin - Восток и компанией «ЕСТ» было подписано в конце октября 2018 года. В его рамках на площади в 51 тысячу квадратных метров планируется возведение здания магазина, парковки более чем на 600 мест, а также благоустройство прилегающей территории. В рамках соглашения планируется, что псковские производители будут представлены на полках Leroy Merlin.