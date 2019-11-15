Общество

Ассоциации юристов начинает реализацию нового проекта «Территория права»

Псковское региональное отдаление «Ассоциация юристов России» начинает реализацию проекта «Территория права». Основная идея проекта - проведение обучающих мероприятий в районах Псковской области направленных развитие навыков самоадвокатирования. В решении любого юридического вопроса многое решает правильно выбранная стратегия решения проблемы. Порой, при полной уверенности в правоте действий, неграмотно, с юридической точки зрения, составленное обращение (письмо, заявление) дает отрицательный результат. На наш взгляд проблема состоит том, что граждане, которые готовы проявлять активность в решении своих вопросов, зачастую не знают, куда и как правильно обратиться.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отдалении «Ассоциации юристов России», в проекте предлагается использовать технологию самоадвокатирования для решения правовых проблем граждан. Самоадвокатирование по сути - умение отстаивать свои интересы. При необходимой поддержке (профессиональных советах, информировании, методическом руководстве) самоадвокатирование, как навык, способен сформировать в себе каждый. Поэтому людей будут учить самым элементарным навыкам, которые помогут участникам обучения защищать свои интересы. Благодаря внедрению данной методики, повышается качество жизни жителей районов за счет получения новой необходимой информации, изложенной простым доступным языком.

Ассоциация юристов приглашает районы принять участие в проекте, по вопросам сотрудничества и проведения мероприятий можно обратиться по телефонам –(8112) 29 10 95; 8953 325 67 67- руководитель аппарата Лебедева Неля Викторовна.

Отметим, что при реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.