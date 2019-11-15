Общество

В Псковской области осуществляется переход на систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

В Псковской области в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» осуществляется переход на систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Новая система предусматривает получение родителями детей в возрасте от 5 до 18 лет сертификатов дополнительного образования. Документ будет служить официальным подтверждением возможности ребенка обучаться в кружках и секциях за счет бюджетных средств в учреждениях, включенных в ПФДО. Таким образом, государство гарантирует оплату дополнительного образования, если их будет проводить проверенная организация.

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В настоящее время к новой системе присоединились более 250 муниципальных и государственных учреждений, реализующих общеразвивающие программы дополнительного образования детей.

Для оформления сертификата необходимо зарегистрироваться на портале «Навигатор дополнительного образования Псковской области» или обратиться в образовательную организацию.

Для родителей с появлением сертификатов ничего не изменится. Ребенок сможет обучаться в любой образовательной организации Псковской области, которую они выберут, независимо от места проживания, в том числе и в дистанционной форме. Перечень всех образовательных программ будет доступен в Навигаторе. В этой программе будут зарегистрированы все учреждения, у которых есть лицензия на осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам - муниципальные, государственные и частные.

Организациям, включенным в ПФДО, будут перечисляться бюджетные средства по оплате сертификата определенного ребенка. Если он захочет перейти в другую секцию, включенную в ПФДО, то вслед за ним «пойдут» и деньги. В учреждениях, не включенных в ПФДО, сохранится прежняя система зачисления детей и оплаты услуг дополнительного образования.

Ожидается, что внедрение системы ПФДО в Псковской области приведет к росту конкуренции между организациями дополнительного образования и будет стимулировать их деятельность, способствуя открытости и доступности дополнительного образования. Кроме того, создание реестра персональных данных детей позволит более точно определить, какое количество обучающихся в регионе несовершеннолетних получает услуги дополнительного образования.