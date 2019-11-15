Общество

Бесплатные юридические консультации проведут адвокаты Псковской области 20 ноября

К Всероссийскому дню бесплатной юридической помощи присоединится Псковская область.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной Адвокатской палате, ежегодно на всей территории Российской Федерации 20 ноября проводится Всероссийский день бесплатной юридической помощи «Адвокаты гражданам». Решение о проведении дня бесплатной юридической помощи принято Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в 2017 году. Одновременно во всех субъектах Российской Федерации проводится ежегодный «День правовой помощи детям» в рамках реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

За бесплатной консультацией к адвокатам могут обратиться все без исключения категории граждан по вопросам семейного, гражданского, уголовного, налогового, предпринимательского и любого иного права, по адресам в Пскове и в районных центрах. Все консультации проводятся в порядке «живой очереди» без предварительной записи.

С графиком проведения бесплатных юридических консультаций в рамках Дня правовой помощи детям и Всероссийского дня бесплатной юридической помощи адвокатами Адвокатской палаты Псковской области можно ознакомиться здесь.