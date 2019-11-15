Общество

В Пскове состоялось совещание по вопросу обеспечения детей-сирот жильем

Сегодня, 19 ноября, в Псковской городской Думе состоялось совещание по вопросу обеспечения детей-сирот жильем. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в совещании приняли участие глава городской администрации Александр Братчиков, заместитель главы администрации Елена Жгут, представители застройщика и социальной защиты.

На повестке дня был вопрос сдачи многоквартирного дома на улице Венской, 8. Отметим, данный дом планировалось сдать в этом году, что изначально было невозможно по ряду объективных причин, о чем заявили представители застройщика. За период строительства дома было заключено недостаточно договоров долевого участия, и, в основном, он строился за собственные средства застройщика.

Для решения проблемы был проведен «мониторинг жилья» в городе. «У нас есть многоквартирный дом на улице Крупская, 24 с высокой степенью готовности», - сообщили представители застройщика и предложили расторгнуть существующий контракт, где фигурирует Венская, 8, провести необходимые процедуры и заключить другой контракт на дом Крупская, 24.

Подрядная организация готова взять на себя обязательства, усилить темпы и закончить строительство дома в этом году, несмотря на то, что по плану срок сдачи этого дома - 2020 год.

По словам застройщика, все силы и средства будут брошены на завершение дома на Крупской, там предстоит установить окна, подключить отопление и электричество.

«Мы готовы предоставить 62 квартиры для детей-сирот без потерь», - заявили представители подрядной организации и отметили, что в случае расторжения имеющегося контракта и подписания нового, чтобы гарантировать выполнение обязательств, подрядчик готов каждую неделю предоставлять справку о том, как ведутся строительные работы.

Руководитель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева отметила, что комитет готов рассмотреть предложенный вариант, подчеркнув, что самое важное, чтобы дети-сироты могли рассчитывать на получение жилья.

Таким образом, было решено, что представители городской администрации и застройщика выедут на улицу Крупской, 24 и оценят темпы строительства дома.