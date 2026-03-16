 
Общество

Глава МВД поручил снизить нагрузку на полицейских путем оптимизации рутинных функций

0

Глава МВД России Владимир Колокольцев дал поручение снизить нагрузку полицейских за счет сокращения документооборота и цифровизации ряда функций.

«Нужно максимально снизить нагрузку на сотрудников за счет сокращения документооборота и цифровизации рутинных функций. В очередной раз напоминаю о необходимости обеспечения социальных гарантий, включая такие чувствительные вопросы как предоставление отпусков и оплату переработок», - сказал Колокольцев в понедельник в рамках представления личному составу своего первого заместителя генерал-лейтенанта полиции Андрея Курносенко.

По мнению руководителя российской полиции, эти меры «в значительной мере влияют на мотивацию и сохранение кадров», пишет «Интерфакс».

Как сообщалось, в 2025 году из органов внутренних дел уволились 80 тыс. полицейских, что на 40% выше количества поступивших на службу. По словам министра, число свободных вакансий достигло 212 тыс., тогда как более чем в 40 регионах некомплект полицейских превышает 25% личного состава. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026