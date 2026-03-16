 
Общество

Псковичка, устроившая скандал в «Чайхоне», возместит причиненный ущерб

Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело о взыскании убытков, причиненных повреждением имущества. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области, истец - индивидуальный предприниматель, во временном владении и пользовании которой находилось кафе «Чайхона» на улице Гражданской в Пскове, обратилась в суд с иском, в обоснование которого указала, что 23 марта 2025 года ответчик в помещении указанного кафе устроила скандал с сотрудниками и гостями, в ходе которого разбила окно, посуду, повредила мебель и дверь.

Общая сумма ущерба составила 86 000 рублей.

В кафе вызвали сотрудников полиции, ответчик привлечена к административной ответственности по часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

Поскольку в добровольном порядке ответчик не возместила причиненные убытки, истец просила взыскать с неё денежные средства в указанном размере и судебные расходы по оплате государственной пошлины.

Оценив представленные доказательства, суд признал требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению, взыскал с ответчика в возмещение убытков, причиненных повреждением имущества, денежные средства в размере 86 000 рублей, судебные расходы в размере 4 000 рублей. 

Ранее сообщалось о закрытии ресторана восточной кухни «Чайхона» на улице Гражданской в Пскове. 

