Общество

Проект бюджета Пскова на 2020 год внесен в городскую Думу

Администрация города внесла в Псковскую городскую Думу проект бюджета города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Проект финансового документа подготовлен Финансовым управлением администрации города.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, общий объем доходов бюджета на 2020 год определен в сумме 4,8 млрд рублей, общий объем расходов - 4,9 млрд рублей. Дефицит бюджета - около 131 млн рублей.

На 2021 год объем доходов бюджета города Пскова предполагается в сумме 4,4 млрд рублей, расходов - 4,5 млрд рублей.

На 2022 год общий объем доходов бюджета города Пскова составит 4 млрд рублей, расходов - 4,1 млрд рублей.

Проект бюджета, как и в предыдущие годы, сформирован по программному принципу на основе 13 муниципальных программ, учитывающих основные направления деятельности органов местного самоуправления.

При формировании расходной части бюджета на 2020-2022 годы в первую очередь учтены действующие расходные обязательства, связанные с реализацией приоритетных национальных проектов в области социальной политики и обеспечением стабильной работы городского хозяйства и учреждений социальной сферы.

Основной финансовый документ города Пскова в ближайшее время будет рассмотрен комитетами Псковской городской Думы. Кроме того, 27 ноября в Городском культурном центре в 18.00 пройдут публичные слушания по проекту. Рассмотрение проекта бюджета пройдет в двух чтениях на сессиях городской Думы.