Общество

Наталья Тудакова: Губернатор дал грамотные и компетентные ответы на все вопросы «Справедливой России» про бюджет-2020

На встрече губернатора с фракцией «Справедливая Россия», где обсуждался проект бюджета Псковской области на 2020 год, глава региона дал грамотные компетентные ответы на все вопросы, которые задали депутаты. Такое мнение в разговоре с журналистом «Эхо Москвы» в Пскове высказала лидер фракции партии «Справедливая Россия» в Псковской областном Собрании депутатов Наталья Тудакова.

«С губернатором мы обсудили вопрос, который волновал жителей Плюсского района, связанный со слухами о том, что будет закрыта районная больница. Губернатор дал однозначный ответ: больница будет работать. Поговорили о реализации и таких масштабных проектов, как парк "Россия - моя история", было заявлено, что он реализуется с помощью внебюджетных средств, и строительство по согласованию с митрополией будет осуществляться как только будут произведены все необходимые процедуры», - рассказала Наталья Тудакова.

«Также мы говорили о работе управляющих компаний, точнее - об осуществлении надзора и контроля в этой сфере деятельности, так как со стороны жителей существует масса нареканий и обращений. В наш центр защиты прав граждан десятками обращаются люди с жалобами на работу управляющих компаний и невыполнение обязательств надлежащим образом. По итогам разговора губернатор взял на контроль работу соответствующего комитета. Обсудили перспективы открытия центра спортивной гимнастики имени Алексея Немова. Рассмотрели прогноз налоговых доходов в бюджет области», - поделилась депутат.

Наталья Тудакова отметила, что при первом анализе проекта бюджета, на взгляд партии, прогноз по налоговым доходам выглядит не очень оптимистично. «В 2021 году закончит действовать специальный налоговый режим «Единый налог на вмененный доход» и малый бизнес будет вынужден перейти на патентную систему налогообложения. Патент, который установлен в Псковской области, по многим значениям намного выше, чем в соседних регионах, при этом обязательна маркировка товаров. Бизнес высказал предположение, что многие индивидуальные предприниматели могут уйти в тень или прекратить свою деятельность. Соответственно эти доходы, в виде налогов в бюджет, область может потерять. Сейчас этот вопрос на контроле у администрации. В этом году до 10 декабря мы должны будем принять закон Псковской области по патентной системе налогообложения. Как только проект поступит, будем работать и с представителями малого бизнеса», - рассказала Наталья Тудакова.

Она также отметила, что с губернатором обсудили проблемы здравоохранения, в частности борьбу с онкологическими заболеваниями. По мнению депутата, этот вопрос очень актуален для Псковской области.

«Справедливая Россия» хочет отметить, что по проекту бюджета, на наш взгляд, ведется очень грамотная и результативная работа с федеральным центром. Наша партия в Госдуме всегда выступала с требованием увеличить поддержку регионов, очень важно, что и федерация приняла такое решение. Важно, что субъектам РФ дополнительно планируется увеличить межбюджетные трансферты более чем на 8%. Значима и проводимая дополнительная работа губернатора в этом направлении потому, что в этих цифрах, которые мы сегодня видим, не учтены дополнительные доходы, которые мы получим, в размере 4 млрд рублей», - заключила Наталья Тудакова.