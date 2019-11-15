Общество

Жителей Пскова предупредили о грядущем похолодании

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня в Пскове снизится температура. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, об этом 21 ноября сообщил представитель Псковских тепловых сетей в ходе рабочего совещания с руководителями управляющих компаний (УК) под председательством замначальника УГХ администрации Пскова Антона Ляугминаса.

«При этом представитель теплосетей отметил, что похолодание будет небольшим - в пределах от нуля до - 4 градусов С, и что все городские котельные продолжат работать в штатном режиме», - добавили в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, что замглавы администрации города Елена Жгут попросила руководителей УК по возможности установить в обслуживаемых дворах новогодние елки и украсить их, чтобы создать у жителей ощущение праздника.

В свою очередь, Антон Ляугминас отметил, что на одном из предыдущих совещаний было решено обратиться в городское управление образования с просьбой вернуться к практике прежних лет, когда самодельные игрушки для елок во дворах и микрорайонах мастерили учащиеся школ. Он также сообщил, что в самое ближайшее время такое обращение будет передано в управление образования.

О дополнительных мерах по обеспечению безопасной эксплуатации газового оборудования в жилом секторе муниципалитета напомнила представитель газовой компании. Она подчеркнула, что необходимо регулярно, в соответствии с действующими нормативами, проверять состояние дымоходов и вентиляционных каналов, а в случае выявленных нарушений сообщать об этом газовикам. Кроме того, докладчик попросила представителей УК активнее информировать население о необходимости и порядке заключения договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования.