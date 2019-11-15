Общество

В Пскове появится памятник Савве Ямщикову

Российскому и советскому реставратору, историку искусств Савве Ямщикову установят памятник в Пскове. За такое решение единогласно проголосовали члены общественной комиссии по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове в пятницу, 22 ноября. Комиссия проходит под председательством замглавы администрации Пскова Александра Коновалова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, докладчиком по вопросу выступил председатель общего собрания Благотворительного фонда имени святого Серафима Вырицкого Игорь Гаврюшин. Он рассказал, что вопрос об установке памятника прорабатывается уже около полугода - все необходимые согласования получены, и само бронзовое изваяние Саввы Ямщикова готово и ожидает транспортировки. В качестве места для установки определено пересечение улиц Воеводы Шуйского и Свердлова у Покровского комплекса.

Согласно проекту памятник представляет собой бронзовую ростовую скульптуру на невысоком травянистом холме в окружении декоративной композиции скамеек, имитирующих руины фундамента из известняка. В южной части «руин» на одном из блоков известняка размещена табличка с надписью «Савва Ямщиков». Проектом также предполагается использование существующего на участке озеленения и благоустройства. Высота скульптуры 3 метра, глубина заложения памятника 40 см. Разработал проект Александр Асафов, а скульпторами памятника являются Михаил и Антон Плохоцкие.

Кроме того, члены комиссии рассмотрели и согласовали вопросы об установке мемориальной Герою России гвардии капитану в составе 104-го гвардейского батальона Краснознаменного парашютно-десантного полка 76-й десантно-штурмовой дивизии Роману Соколову и о присвоении наименований новым улицам в городе Пскове. Так, мемориальную доску Роману Соколову установят на фасаде дома №4а по улице Индустриальной. А новым улицам будут присвоены фамилии десяти Героев России - погибших солдат бригады спецназа и 6-й роты, а также лейтенанта советской армии Моисея Казакевича.