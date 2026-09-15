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Псковская прокуратура потребовала устранить нарушения на базе-стоянке для маломерных судов

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Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры провели проверку базы-стоянки для маломерных судов по личному обращению жителя Пскова. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по итогам проверки прокуратура возбудила административное дело и потребовала устранить нарушения.

Фотографии: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

На личный прием к Северо-Западному транспортному прокурору Владимиру Владимирову обратился житель Пскова по вопросу безопасности движения и эксплуатации водного транспорта на базе-стоянке для маломерных судов.

По поручению Владимира Владимирова была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что объект эксплуатируется без разрешения государственной инспекции по маломерным судам, причал не поставлен на учет, журнал приписного флота не ведется, условия водопользования не соблюдаются.

Псковский транспортный прокурор внес представление и возбудил дела об административных правонарушениях по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта и пользование им с нарушением установленных условий), ст. 11.12 КоАП РФ (нарушение правил пользования базами и сооружениями для стоянок маломерных судов).

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