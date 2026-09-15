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Диалог на равных: представители «Горводоканала» и профсоюзов обсудили будущее рабочих профессий

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Имидж рабочих профессий обсудили представители муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» с лидерами профсоюзного движения из Псковской области и Беларуси. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии. 

Фото: «Горводоканал»

В гости к коллективу приехали председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, председатель Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания Алексей Юсиков, а также руководители первичных профсоюзных организаций «Оршакомхоз» (Беларусь), «Псковские тепловые сети» и МУП ЖКХ Островского округа — Анастасия Горбацкая, Татьяна Михаленок и Любовь Семенова.

Участники сошлись в одном: чтобы молодежь выбирала ЖКХ, нужно говорить не только о стабильности, но и показывать реальные истории роста — от ученика до мастера, от слесаря до начальника цеха. Именно такие примеры делают профессию по-настоящему привлекательной.

Встречу провели директор предприятия Константин Болотин, финансовый директор Анжелика Лясина, председатель первичной профсоюзной организации предприятия и одновременно начальник цеха очистных сооружений водопровода Максим Аксенов.

Такой тандем «производство + профсоюз» показал, насколько тесно связаны интересы предприятия и коллектива. К тому же более половины сотрудников «Горводоканала» состоят в профсоюзе — поэтому тема социальных гарантий сегодня звучала не абстрактно. Участники обсудили, как коллективный договор помогает защищать интересы работников и почему именно на стратегических предприятиях ЖКХ эта работа особенно заметна и важна.

Финальным аккордом встречи стало посещение музея истории «Горводоканала», открытого два года назад к 90‑летнему юбилею предприятия. Архивные фото, образцы оборудования разных десятилетий и, главное, рассказы о трудовых династиях, людях, чьими руками создавалась система водоснабжения и водоотведения города, произвели на гостей сильное впечатление.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в регулярности подобных диалогов и их важность для развития сферы ЖКХ. При этом представители профсоюзов Беларуси подтвердили заинтересованность коллег из УП «Витебскоблводоканал» в сотрудничестве с муниципальным предприятием города Пскова «Горводоканал» как одним из системообразующих предприятий региона.

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