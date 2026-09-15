На обращение инициативной псковички посетить «похожий на озеро» двор откликнулся Алексей Севастьянов

Как, создав ТОС в многоквартирном жилом доме, можно избавиться от ям и луж во дворе, – возможности территориального общественного самоуправления обсудил депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов на встрече с псковичкой Ольгой Новожиловой. Жительница дома на улице Олега Кошевого обратилась к депутату в социальных сетях: из-за глубоких ям на дороге летом их двор превращается в мини-озеро, а зимой напоминает «американские горки». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Заксобрания.

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«Ни пройти ни проехать, с колясками не погулять, на велосипедах не покататься. Чтобы в свой подъезд попасть, мы вдоль дома идём, а если в магазин – по зелёной зоне обходим», – рассказала многодетная мама о каждодневных неудобствах жильцов.

Ольга Новожилова, как старшая по дому, обратила внимание на то, что уже сделано своими силами для благоустройства двора: разбиты клумбы, посажены кусты гортензии, при участии управляющей компании установлены скамейки и урны.

Алексей Севастьянов согласился, что «двор зелёный, место спокойное», но состояние дороги оставляет желать лучшего. «Это типичная проблема для старого жилого фонда. Люди долго надеялись, что асфальтирование дворовых проездов сделает муниципалитет, но это собственность жильцов, а значит, и их ответственность. Но существует действенный инструмент, чтобы привлечь на эти цели бюджетное финансирование. Это – ТОС», – озвучил депутат форму непосредственного участия граждан в решении местных вопросов.

По словам Ольги Новожиловой, о возможности объединиться с соседями в ТОС она узнала от муниципального депутата своего округа. Почитала информацию, посмотрела уже реализованные проекты ТОСов и «заразилась» этой идеей. Первый шаг уже сделан – на общем собрании жильцы договорились создать ТОС, подготовили необходимые документы и направили их на регистрацию в органы местного самоуправления. В следующем году жители псковской пятиэтажки надеются принять участие в региональном конкурсе проектов ТОС и выиграть грант на благоустройство своей дворовой территории.

«Удача улыбается активным и подготовленным. Я думаю, шансы у вас огромные, чтобы вопрос с дорогой закрыть в обозримом будущем», – поддержал инициативу граждан Алексей Севастьянов. Для временного решения проблемы – подсыпки ям асфальтовой крошкой – парламентарий направит обращения в управление городского хозяйства, муниципальному депутату и в управляющую компанию.