Псковские профсоюзы обсудили насущные вопросы с Александром Козловским 

Встреча с депутатом Государственной Думы РФ, секретарем Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александром Козловским и сенатором РФ, представителем от законодательного органа государственной власти Псковской области в Совете Федерации Наталья Мельникова состоялась в малом зале Дома профсоюзов в Пскове сегодня, 15 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпроф.

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Цель встречи — синхронизация позиций и обсуждение ключевых направлений развития региона через призму защиты интересов трудящихся.

В ходе мероприятия каждая из сторон представила подробный обзор своей текущей деятельности. Профсоюзная сторона затронула тему ситуации на рынке труда, в то время как парламентарии рассказали о законодательных инициативах и работе в федеральном центре.

Особое внимание было уделено наиболее острым и социально значимым темам. Участники диалога затронули вопросы:

Здравоохранения;

Социальной сферы и мер поддержки населения;

Развития туризма в Псковской области;

Поддержки инвалидов и участников СВО, а также членов их семей;

Молодежной политики и закрепления кадров;

Пенсионной реформы и социальных гарантий.

Итогом встречи стало общее понимание необходимости дальнейшего совместного сотрудничества.

«Встреча в таком расширенном формате с участием федеральных законодателей — это важный шаг в выстраивании конструктивного диалога. Мы не просто озвучили проблемы, мы нашли понимание и готовность к совместной работе.

Для нас принципиально важно, что обсуждались не абстрактные темы, а вопросы, которые волнуют каждого нашего члена профсоюза: от поддержки участников СВО и их семей до пенсионного обеспечения и молодежной политики. Профсоюзы готовы предоставить свой экспертный потенциал и информацию с мест, чтобы принимаемые законы работали эффективно и на благо людей труда», - сказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.