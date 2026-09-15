 
Общество

Псковские профсоюзы обсудили насущные вопросы с Александром Козловским 

0

Встреча с депутатом Государственной Думы РФ, секретарем Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александром Козловским и сенатором РФ, представителем от законодательного органа государственной власти Псковской области в Совете Федерации Наталья Мельникова состоялась в малом зале Дома профсоюзов в Пскове сегодня, 15 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпроф. 

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

Цель встречи — синхронизация позиций и обсуждение ключевых направлений развития региона через призму защиты интересов трудящихся.

В ходе мероприятия каждая из сторон представила подробный обзор своей текущей деятельности. Профсоюзная сторона затронула тему ситуации на рынке труда, в то время как парламентарии рассказали о законодательных инициативах и работе в федеральном центре.

 

Особое внимание было уделено наиболее острым и социально значимым темам. Участники диалога затронули вопросы:

  • Здравоохранения;
  • Социальной сферы и мер поддержки населения;
  • Развития туризма в Псковской области;
  • Поддержки инвалидов и участников СВО, а также членов их семей;
  • Молодежной политики и закрепления кадров;
  • Пенсионной реформы и социальных гарантий.

Итогом встречи стало общее понимание необходимости дальнейшего совместного сотрудничества.

«Встреча в таком расширенном формате с участием федеральных законодателей — это важный шаг в выстраивании конструктивного диалога. Мы не просто озвучили проблемы, мы нашли понимание и готовность к совместной работе.
Для нас принципиально важно, что обсуждались не абстрактные темы, а вопросы, которые волнуют каждого нашего члена профсоюза: от поддержки участников СВО и их семей до пенсионного обеспечения и молодежной политики. Профсоюзы готовы предоставить свой экспертный потенциал и информацию с мест, чтобы принимаемые законы работали эффективно и на благо людей труда», - сказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026