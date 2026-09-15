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Большинство россиян хотели бы ввести самозапрет на соцсети и ночные походы к холодильнику

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Две трети россиян хотели бы ввести самозапрет на соцсети перед сном, еще четверть - взять под контроль ночные походы к холодильнику, сообщается в исследовании компании «Сравни».

Изображение сгенерировано нейросетью

«Абсолютное большинство мечтает ограничить ночной скроллинг ленты - 69% опрошенных поставили бы личный самозапрет на просмотр социальных сетей вместо сна. Вторым по популярности антитрендом стали поздние визиты к холодильнику после десяти вечера, набравшие 28% голосов», — говорится в исследовании.

Более того, почти каждый пятый опрошенный (19%) хотел бы запретить себе покупать фитнес-абонементы, поскольку потом практически ими не пользуется.

Еще 18% респондентов считают нужной возможность ограничить ночной шоппинг и заблокировать себе возможность делать покупки на маркетплейсах после полуночи, чтобы уберечь бюджет от эмоциональных трат.

«Результаты исследования показывают, что привычки, которые россиянам сложнее всего контролировать или менять, чаще всего связаны с заботой о своем самочувствии и импульсивными покупками. В случае со спонтанными тратами помогает простая пауза перед покупкой - например, отложить решение на несколько часов и вернуться к нему позже. За это время можно понять, действительно ли вещь нужна, или желание купить ее было ситуативным», — отметили в пресс-службе «Сравни».

В исследовании принимали участие более 1700 респондентов старше 18 лет из всех регионов России, пишет «РИА Новости».

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