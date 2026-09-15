Приставы напомнили, что псковичам-участникам СВО приостанавливают исполнительные производства

В УФССП России по Псковской области напомнили, что исполнительные производства в отношении участников СВО подлежат приостановлению на весь срок службы.

В соответствии со статьёй 40 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», исполнительные производства в отношении лиц, принимающих участие в специальной военной операции, в том числе призванных на военную службу по мобилизации или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, подлежат приостановлению.

Это значит, что принудительные меры исполнения, например, арест счетов или имущества, по приостановленному исполнительному производству не применяются. Исполнительные производства приостанавливаются на весь срок контракта или мобилизации.

Для этого необходимо после заключения контракта направить в подразделение судебных приставов территориального органа ФССП России по месту ведения исполнительного производства любым удобным способом, в том числе посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), соответствующее ходатайство.

Исключение - исполнительные производства по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.