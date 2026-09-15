Псковская скорая помощь за неделю свыше 300 раз выезжала в общественные места

Единый диспетчерский центр Псковской станции скорой медицинской помощи зарегистрировал 2 966 обращений с 7 по 14 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на станции.

Диспетчеры передали 294 вызова в службу неотложной помощи при поликлинике. Для передачи выездным бригадам скорой медицинской помощи приняли 2 228 вызовов.

Среди них 43 вызова поступило на ДТП, 11 — на пожары, 309 — из общественных мест. Бригады выезжали к детям 302 раза. Медики регистрировали на 119 случаев ОРВИ, 70 случаев острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) и 40 случаев острого инфаркта миокарда (ОИМ).

Диспетчеры классифицировали 1029 вызовов как экстренные, 942 — как неотложные (без угрозы для жизни).

Количество безрезультатных вызовов составило 737. Пациенты оставили четыре благодарности сотрудникам станции скорой медицинской помощи.