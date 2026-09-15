 
Общество

Псковская скорая помощь за неделю свыше 300 раз выезжала в общественные места

0

Единый диспетчерский центр Псковской станции скорой медицинской помощи зарегистрировал 2 966 обращений с 7 по 14 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на станции.

Диспетчеры передали 294 вызова в службу неотложной помощи при поликлинике. Для передачи выездным бригадам скорой медицинской помощи приняли 2 228 вызовов.

Среди них 43 вызова поступило на ДТП, 11 — на пожары, 309 — из общественных мест. Бригады выезжали к детям 302 раза. Медики регистрировали на 119 случаев ОРВИ, 70 случаев острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) и 40 случаев острого инфаркта миокарда (ОИМ).

Диспетчеры классифицировали 1029 вызовов как экстренные, 942 — как неотложные (без угрозы для жизни).

Количество безрезультатных вызовов составило 737. Пациенты оставили четыре благодарности сотрудникам станции скорой медицинской помощи.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026