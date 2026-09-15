Когда при грыже спасет ЛФК, а когда операция, рассказали псковичам

Подходит к концу «сезон картошки». Многие собрали урожай, но, к сожалению, вместе с мешками картошки привезли домой обострение болей в спине. Длительное наклоны, подъем тяжестей и статичная поза — идеальные условия для того, чтобы межпозвонковая грыжа напомнила о себе. Увидев в заключении МРТ слово «грыжа», многие впадают в панику и думают, что теперь неизбежна операция. Но так ли это на самом деле? Разбираемся с нейрохирургами Псковской областной клинической больницы.

Фото: архив ПЛН

Когда операцию делать не нужно?

В лечебном учреждении отметили, что большинство грыж (до 80%) не требуют хирургического вмешательства. Если грыжа небольшая, не сдавливает критически важные нервные корешки и нет выраженной слабости в ноге, «золотым стандартом» лечения является консервативная терапия.

Что включает в себя грамотное консервативное лечение:

ЛФК (лечебная физкультура): специально подобранные упражнения укрепляют мышечный корсет, который берет на себя нагрузку с позвоночника.

Здоровый образ жизни: контроль веса (лишние килограммы — это постоянная осевая нагрузка на поясницу).

Медикаментозная поддержка: снятие острого воспаления и отека нервного корешка.

Изменение привычек: правильная эргономика на рабочем месте и при подъеме тяжестей.

Решение об оперативном вмешательстве принимается не по картинке МРТ, а по симптомам. Нейрохирурги отмечают четкие «красные флаги», когда операция необходима:

Размер грыжи 6–8 мм и более, если она вызывает стойкий болевой синдром, отдающий в ногу (ишиас), который не снимается таблетками.

Неврологический дефицит: слабость в стопе («шлепающая стопа»), онемение промежности, нарушение мочеиспускания (требует экстренной операции!)

Секвестрированная грыжа (когда фрагмент диска оторвался и «упал» в спинномозговой канал).

Если консервативное лечение не дает результата в течение 4–6 недель.

«Если консервативное лечение не помогло или грыжа слишком велика, в Псковской областной клинической больнице проводятся современные операции на позвоночнике. Мы используем малоинвазивные методы: удаление грыжи через прокол или разрез всего в 1,5–2 см с минимальной кровопотерей, с сохранением стабильности позвоночника и быстрым восстановлением», - подчеркнули в больнице.

Попасть на лечение можно по полису ОМС бесплатно, при наличии направления от невролога или терапевта из поликлиники. На платной основе: для тех, кто хочет пройти консультацию и лечение в удобное время без направления.

Запись на консультацию через контакт-центр ПОКБ: 8 (8112) 29-57-00.