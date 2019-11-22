Общество

Пункты сбора гуманитарной помощи акции «Щедрый вторник» работают в Пскове. АДРЕСА

В рамках марафона благотворительной инициативы «Щедрый вторник» в Пскове начали работать пункты сбора гуманитарной помощи.

Список пунктов и график их работы:

1. ПОООМС «Дети - Наше будущее» https://vk.com/mnogodeti77

Псков, Рижский пр., д. 31

Пн. Ср. с 11-14 , Вт- чт с 15-17

тел. +7 (911) 372-26-24

2. ПРОО «Зоозащита» https://vk.com/zoopskov

Псков, Новгородская д.7

В любой день с 13 до 17 тел. +7(911)362-31-25

3. Детский фонд https://vk.com/pskovchildfond

Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 2а, каб. 14, 15,

тел. +7 (811) 273-58-80

4. Склад БФ «Вознеси сердце»

Псков, Юбилейная 62а, четверг, воскресенье с 18-20.

Тел.+7 (906) 223-97-83 (Эльвира)

5. Проектный офис «Команда 2018» https://vk.com/komanda2018.pskov

Псков, ул. Некрасова, 19

27 ноября, среда с 10-14,

29 ноября, пятница 16-18,

30 ноября, суббота с 12-16

6. Псковское отделение Красного Креста https://vk.com/moprorkk

Псков, ул. Советская д. 85 с 9 до 17. Тел 72-09-11

7. Отделения Почты России в населенных пунктах более 1000 человек в единые дни сбора https://почта-россия.рф/Псков/

30 ноября - 3 декабря по всей Псковской области.

Напомним, марафон благотворительной инициативы «Щедрый вторник» - это международная инициатива, призванная популяризировать благотворительность. Она появилась в 2012 году и сегодня существует более чем в 100 странах. В России #ЩедрыйВторник проводится четвертый год. В этот день миллионы людей объединяются, чтобы сделать доброе дело и рассказать об этом. Движение поддерживают известные актеры, музыканты, политики, а также более 300 тысяч коммерческих и некоммерческих организаций. Это открытая платформа для сотрудничества НКО, бизнеса, СМИ, местных сообществ и новый глобальный импульс для развития благотворительности в мире.

Сбор помощи осуществляется до 3 декабря. 7 декабря марафон завершится праздником «Щедрый вторник» в ТЦ «Империале». Для гостей будут организованы беспроигрышная «Лотерея добра», флэшмоб и творческие мастер-классы. Все посетители так же смогут узнать, кому конкретно они помогают, будут работать волонтеры и размещена информация о благополучателях.

Кроме того, те, кто решит помочь в рамках «Щедрого вторника» социальным инициативам финансово, может это сделать в рамках проекта «Добрая Провинция» на площадке НАЧИНАНИЕ.

Добавим, что партнерами акции в Пскове в этом году стали такие известные в регионе НКО, как благотворительный фонд «Старость в радость», «Зоозащита», «Дети - наше будущее», фонд «Равноапостольной Княгини Ольги», ПРС «Поколение».

Поддержку марафону оказывает администрация Псковской области, Команда 2018 и Почта России.