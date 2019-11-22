Общество

Свыше 5,7 млрд рублей намерена потратить Псковская область по госпрограмме по развитию здравоохранения в следующем году

Расходы бюджета Псковской области, как и в предыдущие годы, формируются в основном за счет государственных программ. В проекте бюджета на 2020 год на эти цели определено 95,3% расходов региональной казны и лишь 4,7% заложено на непрограммные расходы – 1,7 млрд рублей из 36,3 млрд рублей (на основе показателей бюджета, заложенных в соответствующем проекте закона на уровне первого чтения).

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 26 ноября, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике сообщила заместитель губернатора Псковской области, председатель комитета по финансам региона Татьяна Баринова в ходе доклада по проекту закона об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Отдельно Татьяна Баринова остановилась на госпрограмме по развитию здравоохранение. На эту программу в 2020 году заложено 5,755 млрд рублей. При этом 847,2 млн рублей из них заложено на обеспечение льготными лекарствами. Но, как отметила вице-губернатор, этой суммы будет недостаточно, поэтому регион рассчитывает на поступление дополнительных средств.

На данном этапе в рамках госпрограммы по развитию здравоохранения ожидается дополнительное получение средств из федерального бюджета - 168,6 млн руб.

Также в госпрограмме заложено на подарок новорожденному – 35 млн руб., приобретение питания для больных детей, детей в возрасте до трех лет из малообеспеченных семей - 38,7 млн руб., расходы на деятельность учреждений (госуслуги) - 1058,4 млн руб.

Татьяна Баринова также сообщила, что по национальному проекту «Здравоохранению» предусмотрены на 2020 год расходы в сумме 801,1 млн рублей.