Общество

Наши дружинники отрабатывают на все 100% - начальник отдела Пограничного управления ФСБ по Псковской области

Мужчина от 35 до 60 лет, выросший и живущий в Приграничье — типичный портрет дружинника Пограничного управления ФСБ. Об этом сообщил начальник отдела Пограничного управления ФСБ Константин Григорьев сегодня, 26 ноября, на пресс-конференции, посвященной работе дружинников.

По его словам, основной мотив работы добровольным дружинником — желание обеспечить безопасность своей родины.

«У таких людей нет корысти. Мы поддерживаем их, а они нас», - подчеркнул Константин Григорьев.

Работа добровольного дружинника Погрануправления оплачивается минимально - за период службы в течение 4 часов он получает 140 рублей. «Мы всегда открыты для новых членов. Отрадно видеть, что с каждым годом интенсивность привлечения граждан к защите государственной границы увеличивается. Есть стабильность и понимание, как двигаться дальше. Дружинники отрабатывают на все 100%», - подчеркнул начальник отдела Пограничного управления ФСБ Константин Григорьев.