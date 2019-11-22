Общество

Парламентский комитет по бюджету поддержал инициативу о наказании рублем за ложное экспертное заключение в области госзакупок

В закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» намерены внести изменения, которые предусматривают наказание за заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект поддержали сегодня, 26 ноября, депутаты Псковского областного Собрания на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

В пояснительной записке к проекту закона уточняется, что он подготовлен в целях его приведения в соответствие с действующей редакцией Кодекса об административных правонарушениях.

Так, документом предусматривается право уполномоченных должностных лиц контрольно-счетных органов муниципальных образований при осуществлении муниципального финансового контроля составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.32.6 «Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Этой статьей предусмотрено, что дача экспертом, экспертной организацией, уполномоченным представителем экспертной организации заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

Кроме того, представленным законопроектом предлагается исключить из перечня статей, по которым уполномоченные должностные лица Счетной палаты Псковской области вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, статью 15.11 «Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности». В действующей редакции Кодекса об административных правонарушениях право на составление протоколов по данной статье оставлено только должностным лицам налоговых органов.