Общество

На Октябрьской площади в Пскове начались работы по установке новогодней елки. ФОТО

В центре Октябрьской площади в Пскове начались работы по установке новогодней елки. Как Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель МКУ Пскова «Специализированная служба» Сергей Федоров, 3 декабря идет подготовительный этап: рабочие отгораживают специальную полосу для движения, для стоянки спецтранспорта.

«Такой этап называется установкой пригрузов. А с утра 4 декабря начнем монтаж елки, который продлится 2 - 3 дня. После чего нужно будет еще немного времени на всякие технические моменты: на растяжки, укрепления, распределительные щиты. То есть в лучшем случае 4 дня - и все будет готово. Но, если начнется сильный ветер, например, то будем вынуждены на время прекратить работы», - отметил Сергей Федоров.

Также руководитель организации добавил, что получил постановление от администрации Пскова, по которому 18 декабря новогодняя елка должна функционировать: «Решили начать немного пораньше, чтобы было время на какие-либо коррективы, если они понадобятся».