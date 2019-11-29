Общество

В Пскове появится второй гайд-парк

Администрация Псковской области изменила список мест для публичного коллективного обсуждения общественно значимых вопросов. Соответствующее постановление №422 от 02.12.2019 г. опубликовано сегодня на сайте «Нормативные правовые акты Псковской области».

Документ за подписью губернатора области Михаила Ведерникова вносит изменения в «перечень единых специально отведенных мест на территории Псковской области для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера».

Для Пскова и Псковского района теперь определены две территории для выражения общественного мнения. Теперь это пересечение Рижского просп., ул. М.Горького, ул. Конной в центральной части сквера им. 60-летия Октября, а также новая площадка - «Прямоугольная площадка с твердым покрытием, расположенная между ул. Свердлова и Кузнецким мостом».

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора области Николая Цветкова.