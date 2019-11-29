Общество

Четыре общественных территории Пскова будут выставлены на рейтинговое голосование для дальнейшего благоустройства

Четыре общественных территории Пскова будут выставлены на рейтинговое голосование для дальнейшего благоустройства в рамках программы по формированию комфортной городской среды. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии по осуществлению контроля за реализацией данной программы.

В рамках заседания участники обсудили адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 - 2021 годах, для проведения рейтингового голосования. В предыдущие годы в УГХ поступило множество заявок. Какие-то из них были учтены и реализованы в рамках программы по формированию городской среды, а какие-то будет возможность сделать в рамках других программ, поэтому их нет смысла выставлять на рейтинговое голосование.

По итогам заседания было принято решение включить в адресный перечень для голосования парк Гагарина, территорию у памятника Кикоину, дорогу к школе №13, которая требует установки детского игрового комплекса и благоустройства с точки зрения безопасности школьников.

По предложению общественника Алексея Кириллова решено включить в адресный перечень площадь Ленина. Правда, этот объект по затратам обойдется намного дороже, чем предыдущие.